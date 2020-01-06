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Общество

06 января, 23:29

Патриарх Кирилл начал рождественское богослужение в храме Христа Спасителя

религия общество

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал ночное рождественское богослужение в храме Христа Спасителя.

В главный храм России пришли несколько тысяч верующих. На патриаршей службе по случаю праздника Рождества Христова присутствуют архиереи, духовенство Московской епархии и представители государственной власти.

Богослужение в прямом эфире транслирует Первый канал, а также телеканалы "Россия 1" и "Спас".

Люди начали собираться у храма задолго до начала праздничной службы. В целях безопасности вокруг выставили оцепление. Чтобы попасть внутрь, людям приходилось отстоять очередь.

Во вторник, 7 января, с окончанием богослужения, завершится и Рождественский пост. Тогда верующие смогут отметить праздник разнообразными угощениями за праздничным столом со своими близкими.

В рождественскую ночь Московские центральные диаметры (МЦД) будут работать до 2:00. На МЦД-1 можно добраться до Георгиевского собора, храма Рождества Христова, церкви Рождества Пресвятой Богородицы и других. На МЦД-2 – до Преображенской, Покровской, Яковлевской и других церквей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Рождеством. Он пожелал москвичам крепкого здоровья, благополучия, мира и счастья.

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