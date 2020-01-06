Собянин поздравил москвичей с Рождеством

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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Рождеством. Он пожелал москвичам крепкого здоровья, благополучия, мира и счастья.

"От всей души поздравляю вас с Рождеством Христовым! Этот праздник наполняет наши сердца особой радостью и светом. В рождественские дни мы дарим любовь и тепло своим близким, помогаем тем, кто нуждается в заботе и внимании. И верим, что стремление делать добро останется с нами на весь год", – написал мэр на своей странице во "ВКонтакте".

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с Рождеством. Он призвал людей не уподобляться Ироду своими делами, ставя на первое место собственное благополучие и комфорт.

Рождественские гуляния в центре Москвы 7 января покажет портал "Окно в город". В объективы камер попадут ледовые и спортивные шоу, театрализованные представления и концерты, рождественские квесты и мастер-классы, а также световые арт-объекты.

