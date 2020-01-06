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Москва 24

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Общество

17:46

Синоптики рассказали о погоде в рождественскую ночь

общество погода город

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В рождественскую ночь в Москве и Подмосковье ожидается небольшой снег и легкий мороз. Об этом рассказал исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Ночью температура воздуха составит от 3 до 5 градусов мороза, по области – до минус 7 градусов. "Днем будет до минус 2 градусов. Высота снега может увеличиться на 1-2 сантиметра, но не более", – цитирует специалиста РИА Новости.

По данным синоптиков, самая холодная рождественская ночь в столице фиксировалась в 1891 году. Тогда температура составила почти минус 35 градусов. Самую теплую ночь москвичи пережили в 2012 году – 1,3 градуса тепла. В 2018 году наблюдался самый теплый рождественский день - 3,5 градуса тепла.

Ранее сообщалось, что теплая погода сохранится в большинстве регионов России до конца первой декады января. Температурный фон в большинстве регионов будет значительно превышать климатическую норму.

В настоящее время на погоду в стране влияет обширный атлантический циклон. Циркуляция теплой воздушной массы формирует аномальной высокий температурный фон. Похолодание в России ожидают не ранее 6 января.

На Рождество в столице ожидается легкий мороз и снег

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