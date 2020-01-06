Патриарх Кирилл поздравил православных с Рождеством

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих Русской православной церкви с Рождеством. Послание опубликовано на сайте Русской православной церкви.

"Господь рождается не в царских чертогах, а в убогой пещере, в последней нищете. Казалось бы, что может быть хуже вертепа и беднее яслей для скота? Но есть такое место – это выжженная грехом пустыня сердца человека, удалившегося от Бога, теплохладного, опустошенного, порабощенного страстями", – говорится в сообщении.

Патриарх напомнил о том, что в силах человека вспомнить, что Бог рядом и "смиренно ждет, когда мы наконец (...) впустим Его в свою жизнь, услышим Его слова".

Предстоятель Церкви также призвал людей не уподобляться Ироду своими делами, ставя на первое место собственное благополучие и комфорт.

Ранее москвичей и гостей столицы пригласили отметить Рождество на ВДНХ. С 5 января и по 7 января там проходит акция "Дни рождественских пожеланий". В четырех павильонах проката можно оставить открытки для незнакомцев с теплыми пожеланиями и получить взамен анонимные послания. Также желающие могут сделать елочку оригами.

Для любителей спорта и активного отдыха на ВДНХ пройдут спортивные зарядки, мастер-классы по фигурному катанию, катанию на сноуборде для детей от 3 до 6 лет и росписи коньков.

