В рождественскую ночь продлят время работы МЦД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В рождественскую ночь Московские центральные диаметры (МЦД) будут работать до 2:00. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Мы продлили работу нового вида общественного транспорта в рождественскую ночь, чтобы у жителей и гостей столицы появилась альтернатива метрополитену", – уточняется в сообщении.

Пассажиры МЦД смогут посетить около 20 храмов Москвы и области. На МЦД-1 можно добраться до Георгиевского собора, храма Рождества Христова, церкви Рождества Пресвятой Богородицы и других. На МЦД-2 – до Преображенской, Покровской, Яковлевской и других церквей.

Ранее сообщалось, что сотрудники московского метрополитена в дни празднования Рождества 6 и 7 января будут дежурить на 16 станциях МЦД. В утренние и вечерние часы пик они будут помогать пассажирам с выбором маршрута, тарифных зон и стоимости проезда.

Узнать дежурных по станции можно по ярко-красным жилетам с логотипом МЦД, а также красным повязкам на рукавах. Сотрудники дежурят у входов на станциях диаметров или в зоне турникетов.

