Сотрудники метро будут дежурить на 16 станциях МЦД в Рождество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сотрудники московского метрополитена в дни празднования Рождества 6 и 7 января будут дежурить на 16 станциях МЦД, сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

В утренние и вечерние часы пик сотрудники метро будут помогать пассажирам с выбором маршрута, тарифных зон и стоимости проезда. Они будут дежурить на станциях Одинцово, Фили, Беговая, Белорусская, Савеловская, Окружная, Долгопрудная, Лобня, Нахабино, Тушинская, Рижская, Каланчевская, Курская, Текстильщики, Царицыно и Подольск.

Узнать дежурных по станции можно по ярко-красным жилетам с логотипом МЦД, а также красным повязкам на рукавах. Сотрудники дежурят у входов на станциях диаметров или в зоне турникетов.

Ранее сообщалось, что транспортный комплекс Москвы усилил меры безопасности во время новогодних праздников, с 25 декабря по 9 января. В оперативный штаб вошли в том числе и сотрудники правоохранительных органов. На станциях метро увеличили количество дежурящих сотрудников службы безопасности.

Москвичей и гостей города попросили с пониманием отнестись к досмотрам на входе в метро. Проверка багажа с помощью рентгенотелевизионных установок занимает короткое время.

Количество сотрудников службы движения в метро выросло в дни проведения новогодних представлений для детей. Работу касс организовали с учетом увеличенного потока пассажиров.

На станциях дежурят сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров для помощи в передвижении. В праздничные дни усилили контроль за такси. У таксистов, не проходивших медицинские и техосмотры, временно изъяли автомобили и переместили на спецстоянки.