В Москве усилят меры безопасности на транспорте во время новогодних праздников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Транспортный комплекс Москвы усилит меры безопасности во время новогодних праздников, с 25 декабря по 9 января, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В оперативный штаб войдут в том числе и сотрудники правоохранительных органов. На станциях метро увеличат количество дежурящих сотрудников службы безопасности.

Москвичей и гостей города попросили с пониманием отнестись к досмотрам на входе в метро. Проверка багажа с помощью рентгенотелевизионных установок занимает короткое время.

Количество сотрудников службы движения в метро вырастет в дни проведения новогодних представлений для детей. Работу касс организуют с учетом увеличенного потока пассажиров.

На станциях будут дежурить сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров для помощи в передвижении. Аварийно-восстановительные бригады перейдут на круглосуточный режим работы. Проведены дополнительные инструктажи и розданы планы действий при возникновении нештатных ситуаций.

В праздничные дни усилят контроль за такси. У таксистов, не проходивших медицинские и техосмотры, временно изымут автомобили и переместят на спецстоянки.