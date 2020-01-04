Почти 7 тысяч человек воспользовались новогодней почтой метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Почти семь тысяч человек воспользовались новогодней почтой метро, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

За две недели работы новогодней почты пассажиры отправили своим друзьям и родственникам 4,8 тысячи поздравительных открыток. 2080 писем отправили Деду Морозу.

Почтовые ящики установлены на информационных стойках "Живое общение". Здесь пассажиры могут взять новогоднюю открытку и отправить родственникам. Чтобы письмо дошло до адресата, на послании надо указать точный адрес и индекс получателя. Сервис действует на территории Москвы.

"Мы рады, что такой сервис по отправке поздравлений востребован нашими пассажирами. В этом году мы продлили работу почты на все новогодние праздники", – подчеркнула замначальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

По ее словам, для тех, кто не успел поздравить друзей и родственников с Новым годом и наступающим Рождеством, почта будет работать до 8 января включительно.

Открытки можно отправить с 8:00 до 20:00 на станциях "Площадь революции», "Арбатская", "Киевская" Арбатско-Покровской линии, "Александровский сад" Филевской линии, "Комсомольская", "Курская", "Белорусская", "Парк культуры" Кольцевой линии", Павелецкая" Замоскворецкой линии, "Китай-город" Калужско-Рижской линии, "Пушкинская" и "Баррикадная" Таганско-Краснопресненской линии, "Сретенский бульвар" Люблинско-Дмитровской линии, "Саларьево" Сокольнической линии, а также на станциях Лужники, Деловой центр, Кутузовская и Шелепиха МЦК.

Ранее сообщалось, что более 250 Дедов Морозов проехали в новогоднюю ночь в столичном метро, большая часть из них со Снегурочками. Также в метро в новогоднюю ночь можно было встретить снежинок, лисичек, зайцев, гномов и эльфов, сообщает пресс-служба столичной подземки.