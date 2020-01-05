Открытки, спектакли и ярмарка. Как на ВДНХ отметят Рождество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

ВДНХ приглашает москвичей и гостей столицы отметить Рождество с 5 по 7 января, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В течение трех праздничных дней на катке с 12:00 до 20:00 будет проходить акция "Дни рождественских пожеланий". В четырех павильонах проката можно оставить открытки для незнакомцев с теплыми пожеланиями и получить взамен анонимные послания. Также желающие могут сделать елочку оригами.

5 января в 12:00 в павильоне "Рабочий и колхозница" пройдет интерактивный спектакль для детей "Новогодние посиделки с Ежиком и Медвежонком". 7 января в 14:00 покажут детский спектакль "История одного чуда", повествующий о рождении Иисуса Христа.

6 января в центре "Слово" (павильон № 58 "Земледелие") будет проходить мастер-класс для подростков "Рождественский леттеринг". Продлиться он два часа – с 14:00 до 16:00. За это время участники занятия научатся украшать слова и буквы, создавать из них необычные композиции.

До 8 января на "Городской ферме" ВДНХ будут работать рождественские мастерские, где можно изготовить елочные игрушки, подсвечники, рождественскую ель из сена.

До 12 января будет работать рождественская ярмарка, расположенная за павильоном № 58. В 24 ярмарочных домиках можно попробовать национальные блюда разных народов мира и купить теплые зимние вещи.

Для любителей спорта и активного отдыха на ВДНХ пройдут спортивные зарядки, мастер-классы по фигурному катанию, катанию на сноуборде для детей от 3 до 6 лет и росписи коньков.

Более 100 тысяч человек встретили Новый год на ВДНХ. Для посетителей подготовили выступления популярных артистов, ледовое шоу, фейерверки, десятки мероприятий программы "Зимняя сказка ВДНХ".

Большой праздничный концерт проходил с 21:00 до 23:00 на главной сцене ВДНХ, которая находится напротив арки главного входа. А на Центральной аллее все желающие могли присоединиться к интерактивно-развлекательной программе "Зимняя сказка ВДНХ".

В столице в новогодних праздничных гуляньях приняли участие около 2,7 миллиона человек. Как сообщил Сергей Собянин, улицу Тверская и центр города в целом посетили 1,1 миллиона человек. Еще 370 тысяч человек отпраздновали Новый год в округах, 1,2 миллиона человек – в парках. ⠀