В Кремле отказались комментировать приговор Егору Жукову

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Кремль не закрывает глаза на реакцию общественности на приговор Егору Жукову, однако не склонен преувеличивать "ажиотажность" этой реакции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что в Кремле видели разные дискуссии на эту тему. "Мы видели различные точки зрения, которые высказывались, главным образом, в интернете", – цитирует его "Газета.ру".

Пресс-секретарь добавил, что о деле студента ВШЭ доложили Владимиру Путину. "Речь идет о нескольких делах и президент не имеет возможности вникать в каждое из этих дел", – заключил Песков.

Ранее Кунцевский районный суд Москвы приговорил Жукова к трем годам условно. Его признали виновным по делу о призывах к экстремизму после размещения им роликов на YouTube.

Представитель гособвинения просил суд приговорить студента к четырем годам колонии. Сам Жуков вину не признал. По его словам, его блог носит лишь академический характер, поскольку он обучается на факультете политологии.

