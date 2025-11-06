Песков: Путин встречался с главой Самарской области Федорищевым в ходе прошлого визита

Фото: kremlin.ru

Отдельная встреча Владимира Путина с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым была в ходе прошлого посещения региона, заявил газете "Ведомости" официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он объяснил, почему в графике поездки в субъект у президента нет запланированных контактов с Федорищевым.

Путин посетил Самару 6 ноября для участия в форуме "Россия – спортивная держава". Кроме того, он провел заседание Совета по развитию физкультуры и спорта.

Вместе с тем в режиме видео-конференц-связи глава государства поучаствовал в открытии спорткомплекса в Алуште, Волейбольного центра в Улан-Удэ, Дворца единоборств в Ижевске, Центра развития футбола в Казани, Академии настольного тенниса в Оренбурге и "Дворца спорта имени Владимира Высоцкого" в Самаре.

Федорищев недавно оказался участником инцидента, связанного с увольнением главы Кинельского района Юрия Жидкова. Губернатор похлопал подчиненного по плечу и в нецензурной форме заявил ему об отставке. Кадры с этим моментом распространились в Сети.

СМИ сообщали, что Жидкова госпитализировали с гипертоническим кризом. Федорищев же объяснил свою грубую реплику тем, что чиновник пренебрежительно отнесся к памяти героев ВОВ. Тем не менее он извинился за слишком грубую форму увольнения.