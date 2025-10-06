Песков ответил на вопрос о кандидатуре врио главы Тверской области

Фото: kremlin.ru

Кандидатура временно исполняющего обязанности главы (врио) Тверской области пока не определена, сообщает RT со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"Когда определят, будет соответствующий указ президента, и мы его обнародуем", – заявил Песков.

Предыдущий глава региона Игорь Руденя, работавший в этой должности с 2018 года, ранее был назначен полномочным представителем президента России в Северо-Западном федеральном округе.

До него этот пост занимал Александр Гуцан. С 24 сентября он начал работу в должности генерального прокурора России, тем самым сменив Игоря Краснова. Самого Краснова назначили председателем Верховного суда России.

