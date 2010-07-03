Минэкономразвития отреагировало на критику Мутко

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Минэкономразвития РФ ответили вице-премьеру Виталию Мутко, который раскритиковал ведомство за неудовлетворительную работу с предпринимателями в Иркутской области.
"Минэкономразвития стоило немало усилий добиться выделения 500 миллионов рублей на поддержку предпринимателей Тулуна в рекордно короткий срок. К сожалению, участие В. Л. Мутко в этом вопросе было минимальным. Теперь важно довести эти деньги до людей справедливым образом", – цитирует ТАСС сообщение ведомства.
Накануне Мутко раскритиковал Минэкономики и главу ведомства Максима Орешкина из-за компенсаций бизнесменам, пострадавшим от паводка в Восточной Сибири. Политик заявил, что министерство "не работает эффективно". "Ни копейки предприниматели в подтопленных регионах еще не получили", – возмутился Мутко.
Днем ранее Мутко также раскритиковал работу иркутского бизнес-омбудсмена Андрея Капитонова на встрече с жителями Тулуна. После июньского наводнения вице-премьер поручил открыть специальный офис, чтобы консультировать пострадавших от паводка предпринимателей. Но как выяснилось, бизнес-омбудсмен не ведет работу должным образом.
25 июня в результате наводнения в сотне населенных пунктов Иркутской области пострадало порядка 10 тысяч жилых домов, в которых живут 38 тысяч человек, в том числе более восьми тысяч детей. Паводок признан чрезвычайной ситуацией федерального масштаба. Из-за стихии погибло 25 человек, 9 человек числятся пропавшими без вести.
Губернатор Сергей Левченко заявил, что новые дома построят до октября 2020 года. Вместе с тем Дмитрий Медведев подписал постановление, ускоряющее выплаты пострадавшим. Был установлен трехдневных срок для оформления соответствующих документов.
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