Мутко раскритиковал бизнес-омбудсмена Иркутской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вице-премьер Виталий Мутко раскритиковал работу иркутского бизнес-омбудсмена Андрея Капитонова на встрече с жителями Тулуна.

После июньского наводнения в Иркутской области Мутко поручил открыть специальный офис, чтобы консультировать пострадавших от паводка предпринимателей. Но как выяснилось, подчеркнул вице-премьер, бизнес-омбудсмен не ведет работу должным образом. "Уполномоченный, вы слышите, что говорят? Какой вы уполномоченный?" – обратился Мутко к Капитонову. "Вот, смотрите, что люди говорят. Они акты подали, но он не хочет этого делать", – цитирует вице-премьера РИА Новости.

По словам вице-премьера, Капитонов должен был приехать в Тулун после паводка и открыть консультации для местных предпринимателей. "Возьмите сегодня акты, заявления, завтра пойдите в администрацию. Кто там за это отвечает – поднимите, создайте реестр", – рекомендовал Мутко. "Дайте реестр бизнеса, дайте реестр пострадавших, дайте заявления", – подчеркнул он, призвав разработать форму заявлений и выдать акты всем пострадавшим от паводка.

Вице-премьер также попросил полпреда президента РФ в Сибири Сергея Меняйло и представителей местных властей жестко проконтролировать ситуацию. "Чтобы в понедельник был кабинет, где эти акты выдаются, и форма актов", – потребовал Мутко. "Я вам как председатель комиссии говорю: сделайте и выдайте акты людям", – подытожил он.

В результате наводнения, которое произошло в Иркутской области в конце июня, погибли 25 человек, шестеро пропали без вести. Пострадало в общей сложности более 45 тысяч местных жителей. Наиболее крупный ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинску и Тулуну.