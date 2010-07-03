Мутко раскритиковал бизнес-омбудсмена Иркутской области

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Вице-премьер Виталий Мутко раскритиковал работу иркутского бизнес-омбудсмена Андрея Капитонова на встрече с жителями Тулуна.
После июньского наводнения в Иркутской области Мутко поручил открыть специальный офис, чтобы консультировать пострадавших от паводка предпринимателей. Но как выяснилось, подчеркнул вице-премьер, бизнес-омбудсмен не ведет работу должным образом. "Уполномоченный, вы слышите, что говорят? Какой вы уполномоченный?" – обратился Мутко к Капитонову. "Вот, смотрите, что люди говорят. Они акты подали, но он не хочет этого делать", – цитирует вице-премьера РИА Новости.
По словам вице-премьера, Капитонов должен был приехать в Тулун после паводка и открыть консультации для местных предпринимателей. "Возьмите сегодня акты, заявления, завтра пойдите в администрацию. Кто там за это отвечает – поднимите, создайте реестр", – рекомендовал Мутко. "Дайте реестр бизнеса, дайте реестр пострадавших, дайте заявления", – подчеркнул он, призвав разработать форму заявлений и выдать акты всем пострадавшим от паводка.
Вице-премьер также попросил полпреда президента РФ в Сибири Сергея Меняйло и представителей местных властей жестко проконтролировать ситуацию. "Чтобы в понедельник был кабинет, где эти акты выдаются, и форма актов", – потребовал Мутко. "Я вам как председатель комиссии говорю: сделайте и выдайте акты людям", – подытожил он.
В результате наводнения, которое произошло в Иркутской области в конце июня, погибли 25 человек, шестеро пропали без вести. Пострадало в общей сложности более 45 тысяч местных жителей. Наиболее крупный ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинску и Тулуну.
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