Обвиненная в оскорблении жителей Тулуна чиновница находится в отпуске

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Руководитель пресс-службы правительства и губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич, которую обвиняют в оскорблении пострадавших от паводка людей, находится в отпуске, в отношении нее продолжается проверка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

"Ирина Викторовна Алашкевич находится в отпуске. Проверка продолжается", – сказала собеседница агентства.

Ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что чиновницу отстранили от работы. По его словам, эту информацию подтвердил губернатор Иркутской области.

2 сентября Владимир Путин встретился с пострадавшими от паводка в Тулуне. Глава государства заявил, что считает проявлением непорядочности оскорбления в адрес пострадавших, которые якобы позволила себе Алашкевич.

Также он выразил надежду, что губернатор региона Сергей Левченко примет в отношении нее соответствующее решение.

До этого Левченко сообщил, что экспертиза выявила признаки монтажа в аудиозаписи, на которой якобы глава пресс-службы иркутского правительства оскорбительно отзывается о жителях пострадавшего от наводнения Тулуна.

В августе в Сети появилась аудиозапись, на которой женщина грубо высказывается о жителях Тулуна, собравшихся на встречу с Владимиром Путиным, и критикует их манеру одеваться. В подписи к ролику сказано, что эти слова якобы произносит Алашкевич. Сама глава пресс-службы иркутского правительства назвала аудиозапись подделкой.

После появления скандальной аудиозаписи губернатор Иркутской области инициировал служебное расследование в отношении Алашкевич.

Начавшийся в регионе в конце июня паводок унес жизни 25 человек. В 107 населенных пунктах оказались подтоплены 10,8 тысячи жилых домов и 11,05 тысячи приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автодорог. Также вода повредила 22 автомобильных моста.