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Политика

15:22

Мнимое братство с Польшей принесет Украине утрату государственности – Медведев

властьполитика

Фото: ТАСС/Zuma

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что мнимое братство с Польшей принесет Украине лишь окончательную утрату государственности.

"Задача проста – вернуть себе вожделенные исторические земли, прикрываясь агрессивной антироссийской риторикой и лживыми мантрами про общее счастье с "безграничной" Украиной. Отомстить за многочисленные разделы Польши", – написал он в своем телеграм-канале.

По мнению Медведева, речь идет о фактической аннексии Польшей территорий Западной Украины, которые станут для нее желанным приобретением. Он добавил, что национальное самосознание жителей Польши окрепло на фоне кризиса в Украине.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что границ между Польшей и Украиной больше не будет, а народы двух стран смогут вместе жить на этой земле.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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