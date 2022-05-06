Песков пояснил, как следует воспринимать публикации Bellingcat

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал воспринимать публикации Bellingcat (признано в РФ СМИ-иноагентом) через особые фильтры.

"Вообще информацию Bellingcat нужно воспринимать через такие особенные фильтры, иногда с чувством юмора, а иногда нужно воспринимать как преднамеренную ложь и искажение реальности", – приводит РИА Новости его слова.

Издание опубликовало материал о том, что ближайшее окружение российского президента якобы не владело точной информацией о начале спецоперации на Украине.

Ранее Таганский районный суд Москвы оштрафовал "Википедию" на три миллиона рублей за неудаление семи статей о действиях российских военных на Украине.

Это первый в России штраф, наложенный на "Википедию". Причиной такого решения стали, в частности, статьи о событиях в Буче и уничтожении больницы и театра в Мариуполе.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.