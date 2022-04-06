Песков прокомментировал отвод ВС РФ из Киевской области

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Отвод российских войск из Киевской области Украины является жестом доброй воли для создания благоприятных условий для переговоров. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире французского телеканала LCI.

Именно поэтому, отметил пресс-секретарь президента РФ, Владимир Путин дал приказ войскам России уйти из региона.

"Мы можем принять серьезные решения во время переговоров", – добавил Песков.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал не останавливать специальную военную операцию России на Украине. По его словам, необходимо зайти в Киев и забрать его. Он также добавил, что чеченские военнослужащие готовы выехать в любое место, чтобы выполнить приказ любой сложности. По мнению чеченского лидера, переговорный процесс ничего не даст, поскольку националисты не подчиняются руководству Украины.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

