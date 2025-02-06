Песков: соцсеть Х может быть разблокирована в РФ, когда выполнит все требования

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Соцсеть Х может быть разблокирована в РФ, как только выполнит все требования российского законодательства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, прокомментировав заявление главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.

Мизулина сообщила, что у России якобы есть основания для снятия блокировки с X. По ее мнению, на платформе стало намного меньше цензуры и деструктивного контента. Но финальная позиция по этому вопросу, как она утверждала, должна основываться на данных Роскомнадзора.

"Вопрос того, выполнил ли X все требования российского законодательства. Как только эти требования будут выполнены, то, конечно, никаких препятствий для этого не останется", – пояснил официальный представитель Кремля.

Песков также напомнил, что соцсеть переименовали, "поэтому Twitter никак не вернешь".

В свою очередь, Роскомнадзор заявил, что не видит оснований для разблокировки X. РКН ограничил доступ к соцсети еще в марте 2022 года из-за распространения недостоверных сведений и отказа выполнить требования закона России.

Вместе с тем не увидел признаков сближения соцсети X с законодательством РФ глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский. Он подчеркнул, что именно по этой причине соответствующие обсуждения преждевременны.

