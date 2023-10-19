Маск обсуждал блокировку X в ЕС из-за закона о цифровых услугах – СМИ

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Американский бизнесмен, владелец соцсети X Илон Маск рассматривал возможность блокировки соцсети на территории Европы из-за нового закона о цифровых услугах. Об этом со ссылкой на источник сообщает издание Business Insider.

"Маск все больше разочаровывается из-за необходимости соблюдать закон о цифровых услугах... Миллиардер обсуждал возможность просто сделать приложения недоступными в регионе или заблокировать доступ пользователей в Европейском союзе к нему", – указано в сообщении.

Отмечается, что в 2023 году Маск как минимум два раза проводил встречи с еврокомиссаром по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретоном. Бизнесмен обсуждал с ним действия X для соблюдения закона о цифровых услугах, однако "потерял терпение".

Ранее Маск прокомментировал обвинения еврокомиссара Бретона о незаконном контенте и дезинформации по поводу израильско-палестинского конфликта, которые якобы распространяются в соцсети X. Он заявил, что политика соцсети заключается в том, чтобы вся информация была в открытом и прозрачном виде и подчеркнул, что ЕС поддерживает подобный подход.