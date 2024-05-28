В кабмине назвали разблокировку соцсети Х в России преждевременной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Разблокировка социальной сети Х американского бизнесмена Илона Маска в России представляется преждевременной, поскольку в ней еще остались противоправные материалы. Об этом говорится в ответе российского правительства на вопросы депутатов ГД, направленные к отчету кабмина, передает ТАСС.

В материалах напоминается, что интернет-платформа была заблокирована на территории России в марте 2022 года.

Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин предложил запретить публичное упоминание запрещенных в РФ соцсетей, а также размещение рекламы на их площадках. По его словам, некоторые звезды шоу-бизнеса злоупотребляют просьбами подписаться на такие соцсети, не понимая рисков и последствий для аудитории.

Кроме того, в октябре 2023 года глава Роскомнадзора Андрей Липов заявил, что ведомство не планирует разблокировку запрещенных в стране соцсетей. Он считает, что для этого нет оснований.