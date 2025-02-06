Мизулина заявила, что соцсеть Х в России может быть разблокирована

Фото: ТАСС/News.ru/Сергей Петров

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что в России есть основания для снятия блокировки с социальной сети X (бывший Twitter). Об этом она заявила в беседе с ТАСС.

"Я считаю, что работа соцсети X – он же Twitter – сильно изменилась. Там стало значительно меньше деструктивного контента и цензуры информации. Я считаю, что государство может подумать о том, чтобы снять те ограничительные меры в отношении X, которые существуют, пересмотреть свое решение", – сказала Мизулина.

Она также отметила, что финальная позиция по этому вопросу должна основываться на данных регуляторов, таких как Роскомнадзор, которые могут предоставить информацию о количестве удаленных материалов по требованию ведомства. Мизулина подчеркнула, что сегодня можно подумать над разблокировкой X, так как "та реальность, которая была у нас на момент, когда этот ресурс заблокировали, уже существенно изменилась".

Кроме того, глава Лиги безопасного интернета выразила уверенность, что изменения в политике США могут повлиять на действия не только X, но и других иностранных платформ.

Ранее стало известно, что американский бизнесмен и владелец соцсети X Илон Маск рассматривал возможность блокировки соцсети на территории Европы из-за нового закона о цифровых услугах. Он отмечал, что политика соцсети заключается в том, чтобы вся информация была в открытом и прозрачном виде.