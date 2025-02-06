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06 февраля, 07:14

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Депутат Боярский не увидел признаков для разблокировки соцсети Х в РФ

Госдума не увидела признаков для разблокировки соцсети Х в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Признаков сближения соцсети X с российскими законами нет, поэтому обсуждать разблокировку преждевременно. Об этом заявил глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский.

"Таких признаков я не наблюдаю, и обсуждать пока нечего", – заявил парламентарий в беседе с ТАСС.

Так депутат отреагировал на слова главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, которая считает, что у России якобы есть основания для снятия блокировки с бывшего Twitter.

По ее мнению, на платформе стало намного меньше цензуры и деструктивного контента. Но финальная позиция по этому вопросу, добавляла Мизулина, должна основываться на данных Роскомнадзора.

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