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06 февраля, 12:18

Политика

Роскомнадзор не увидел оснований для разблокировки соцсети Х

Фото: 123RF/markinafoto

Роскомнадзор (РКН) заявил, что не видит оснований для разблокировки социальной сети X. Заявление пресс-службы ведомства передает РИА Новости.

РКН ограничил доступ к соцсети еще в марте 2022 года из-за распространения недостоверных сведений и отказа выполнить требования российского закона.

Глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский также не увидел признаков сближения соцсети X с российскими законами. Именно поэтому, по его словам, обсуждать разблокировку преждевременно.

При этом глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что у России якобы есть основания для снятия блокировки с X. По ее мнению, на платформе стало намного меньше цензуры и деструктивного контента. Но финальная позиция по этому вопросу, как она утверждала, должна основываться на данных Роскомнадзора.

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