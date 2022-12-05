Путин подчеркнул важность сухопутного коридора в Крым

Фото: ТАСС/Rosavtodor Press Service via AP

Владимир Путин в ходе посещения Крымского моста заявил о важности функционирования сухопутного коридора в Крым через новые регионы РФ – ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"На фоне продолжающихся угроз, официально озвучиваемых из Киева, о возможных новых атаках против Крымского моста и сопутствующих объектов инфраструктуры Путин акцентировал важность сухопутной дороги, которая соединяет Крым с остальной частью России", – цитирует представителя Кремля ТАСС.

В ходе посещения региона Путин проехал за рулем автомобиля по Крымскому мосту, где в октябре текущего года произошел теракт. Помимо этого, президент России поговорил со строителями и выслушал доклад вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

В обращении к Хуснуллину Путин дал поручение привести левую часть автодороги в идеальное состояние. Хуснуллин ответил, что дорога сейчас находится в ограниченно работоспособном состоянии, но если поступит распоряжение, ее также приведут в соответствующее состояние.



Путин проехал на автомобиле по Крымскому мосту

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