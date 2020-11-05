Песков заявил, что неясность с итогами выборов в США может плохо повлиять на мировые дела

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В Кремле считают, что неопределенность с итогами выборов президента США может негативно отразиться на мировых делах. Как подчеркнул Дмитрий Песков, прежде всего это отразится на экономике.

"Естественно, любая неопределенность в мощнейшей мировой экономике в одной из крупнейших стран мира имеет и потенциально может иметь негативные последствия для мировых дел", – цитирует его РИА Новости.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что еще предстоит увидеть, насколько будет длительным этот период неясности.

Последний день выборов президента США состоялся 3 ноября. Досрочное голосование стартовало еще в сентябре. В данный момент ведется подсчет голосов.

По последним данным, Джо Байдену достаточно победить в штате Невада, чтобы набрать 270 голосов выборщиков – минимально допустимое число. Его сопернику Дональду Трампу в то же время необходимо победить не только в Неваде, но и в штатах Пенсильвания, Джорджия и Северная Каролина.

Явка на выборы достигла рекордных показателей как минимум за 120 лет. По подсчетам телекомпании NBC, она составила порядка 160 миллионов человек.

