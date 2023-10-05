В Кремле не прокомментировали якобы перемещение кораблей ЧФ в Новороссийск

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не прокомментировал сообщения о якобы перемещении кораблей Черноморского флота (ЧФ) из Севастополя в Новороссийск.

"Нет, я никак не могу это комментировать", – заявил пресс-секретарь президента России.

Он добавил, что вопросы, касающиеся дислокации российских подразделений, кораблей и частей, находятся в компетенции министерства обороны РФ.

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе 22 сентября. По данным Минобороны РФ, в результате атаки пропал без вести один российский военнослужащий.

Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, Украина осуществила ракетный удар по штабу Черноморского фота в тесной координации со спецслужбами США и Великобритании.

В свою очередь, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов назвал атаку по штабу Черноморского флота военным вызовом. Он считает, что ответ за атаку на Севастополь должен быть более мощным и сокрушительным.