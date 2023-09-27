Киев осуществил атаку на Севастополь в координации с США и Британией – МИД РФ

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Украина осуществила ракетный удар по штабу Черноморского фота в Севастополе 22 сентября в тесной координации со спецслужбами США и Великобритании, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, атаку заранее спланировали с использованием западных разведывательных средств, спутникового оборудования НАТО, самолетов-разведчиков.

Помимо этого, Захарова сообщила, что Россия расследует участие Лондона, в частности британских спецслужб, в антироссийской провокации в украинской Буче в марте прошлого года.

22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что осколок упал возле Театра Луначарского. Глава региона призвал при обнаружении таких элементов не подходить к ним и звонить по номеру 112.

В результате атаки один российский военнослужащий погиб. Позднее в Минобороны уточнили, что он не умер, а пропал без вести. В ведомстве добавили, что силы ПВО РФ сбили пять ракет.

Губернатор Севастополя сообщил о ракетном ударе по штабу Черноморского флота