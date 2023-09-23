В МИД Британии не ответили, бил ли Киев по Севастополю ракетами Storm Shadow

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Замглавы МИД Британии Тарик Ахмад отказался подтвердить, наносил ли Киев удар по Севастополю британскими ракетами Storm Shadow. Об этом сообщает РИА Новости.

"Как у любого суверенного государства, у Украины есть право на самооборону. И Великобритания поддерживает суверенную Украину", – заявил Ахмад в ответ на просьбу прокомментировать заявления о том, что удар по Севастополю был нанесен Storm Shadow.

Днем 22 сентября украинская армия нанесла ракетный удар по штабу Черноморского флота.

Сообщалось об одном погибшем российском военнослужащем. Однако позднее в Минобороны уточнили, что он не умер, а пропал без вести. По информации оборонного ведомства, системы ПВО РФ сбили пять ракет.

Телеканал Sky News со ссылкой на источник в ВСУ сообщил, что Украина для осуществления атаки использовала ракеты Storm Shadow.

Российская система ПВО отразила атаку на Севастополь 22 сентября