ВСУ использовали ракеты Storm Shadow для атаки на штаб Черноморского флота – СМИ

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Вооруженные силы Украины использовали британские ракеты Storm Shadow для атаки на штаб Черноморского флота в Севастополе. Об этом информирует телеканал Sky News со ссылкой на источник в ВСУ.

Днем 22 сентября украинская армия нанесла ракетный удар по штабу Черноморского флота. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что осколок рухнул рядом с Театром Луначарского.

Глава региона попросил при обнаружении подобных элементов не подходить к ним и звонить по номеру 112.

Сообщалось об одном погибшем российском военнослужащем. Однако позднее в Минобороны уточнили, что он не умер, а пропал без вести. По информации министерства, системы ПВО РФ сбили пять ракет.

Позже Развожаев рассказал, что после ракетного удара были выбиты окна в десяти домах. Глава региона поручил вице-губернатору Евгению Горлову подсчитать ущерб и устранить повреждения.

Российская система ПВО отразила атаку на Севастополь 22 сентября