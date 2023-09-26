Песков заявил, что у него нет информации о якобы гибели главы ЧФ Соколова

Фото: kremlin.ru

В Кремле не располагают информацией о якобы гибели командующего Черноморским флотом России адмирала Виктора Соколова. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Здесь никакой информации не было от министерства обороны. Это исключительно их прерогатива. Нам нечего сказать", – уточнил он.

Между тем Соколов, о гибели которого ранее сообщали украинские СМИ, присутствовал на коллегии Минобороны РФ во вторник, 26 сентября. Фотография с ним размещена в телеграм-канале оборонного ведомства.

Коллегия прошла в Москве под председательством российского министра обороны, генерала армии Сергея Шойгу.

До этого командование сил спецопераций Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщило, что после ракетного удара по штабу Черноморского флота РФ якобы погибли 34 офицера, в том числе командующий ЧФ РФ.

22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что осколок упал возле Театра Луначарского. Глава региона призвал при обнаружении таких элементов не подходить к ним и звонить по номеру 112.

В результате атаки один российский военнослужащий погиб. Позднее в Минобороны уточнили, что он не умер, а пропал без вести. В ведомстве добавили, что силы ПВО РФ сбили пять ракет.

Губернатор Севастополя сообщил о ракетном ударе по штабу Черноморского флота