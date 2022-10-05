Песков заявил о недостатке преподавателей востоковедения в РФ

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В России не хватает преподавателей востоковедения, несмотря на то что вузы открывают все больше отделений по этому направлению. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на совещании попечительского совета ИСАА МГУ имени Ломоносова.

"Во многих вузах нашей страны открывается огромное количество отделений по востоковедению, вводятся восточные языки, но при этом наблюдается нехватка преподавателей, и встает вопрос разработки современных прикладных методик обучения", – цитирует его пресс-служба Минобрнауки РФ.

По словам представителя Кремля, в текущих реалиях эту проблему необходимо быстро решать. В частности, он предлагает вводить новые предметы, усиливать уже существующие прикладные дисциплины, прежде всего изучение редких языков.

В свою очередь, глава Минобрнауки Валерий Фальков заметил, что сегодня в России востребованы специалисты африканистики и востоковедения. Чтобы развивать эти образовательные направления и дальше, необходимо привлекать преподавателей в том числе из других стран, уверен он.

Также министр предлагает разработать соответствующую программу развития, рассчитанную на 5–7 лет: ее могут представить уже в декабре этого года.

Между тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая также входит в попечительский совет ИСАА МГУ, предлагает развивать языковые конкурсы между вузами, а кафедры превратить в своего рода научные лаборатории, которые работали под заказ различных компаний.

Ранее сообщалось, что число вакансий в IT-сфере снизилось на 25% с начала 2022 года. При этом количество резюме увеличилось на 55%.

В отрасли рост числа резюме связывают с притоком на рынок кандидатов на младшие должности IT-сферы, обучившихся дистанционно на курсах, а также с желанием кандидатов найти более устойчивую к санкциям организацию.



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