Песков заявил, что Москве есть о чем поговорить с Киевом

Фото: kremlin.ru
России есть о чем поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1", отвечая на соответствующий вопрос ведущего программы "Москва. Кремль. Путин".
Предметом разговора, указал Песков, может быть то, как именно будут выполняться условия Москвы по урегулированию ситуации. Пресс-секретарь президента РФ также утвердительно ответил на вопрос, сохраняются ли условия России прежними.
"Безусловно. <...> Операция идет своим ходом, все цели будут достигнуты", – подчеркнул официальный представитель Кремля.
Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Россия рассмотрит возможность переговоров с Украиной лишь в случае ее готовности к безоговорочной капитуляции. Он подчеркнул, что речь идет о качественном сокращении Киевом своих вооруженных сил и полной денацификации.
До этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Зеленский однозначно выступает против переговоров Москвы и Киева, поскольку они являются для Украины смертным приговором.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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