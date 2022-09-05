Песков заявил, что Москве есть о чем поговорить с Киевом

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России есть о чем поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1", отвечая на соответствующий вопрос ведущего программы "Москва. Кремль. Путин".

Предметом разговора, указал Песков, может быть то, как именно будут выполняться условия Москвы по урегулированию ситуации. Пресс-секретарь президента РФ также утвердительно ответил на вопрос, сохраняются ли условия России прежними.

"Безусловно. <...> Операция идет своим ходом, все цели будут достигнуты", – подчеркнул официальный представитель Кремля.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Россия рассмотрит возможность переговоров с Украиной лишь в случае ее готовности к безоговорочной капитуляции. Он подчеркнул, что речь идет о качественном сокращении Киевом своих вооруженных сил и полной денацификации.

До этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Зеленский однозначно выступает против переговоров Москвы и Киева, поскольку они являются для Украины смертным приговором.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

