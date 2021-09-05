Песков посочувствовал переживаниям школьника, поправившего Путина

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пожалел школьника, который во время разговора об истории поправил оговорку Владимира Путина.

"Представляю себе, что этому бедному мальчишке пришлось пережить", – сказал официальный представитель Кремля в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин", которая вышла в субботу, 4 сентября.

В ходе визита 1 сентября во Владивосток Владимир Путин пообщался с победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта во Всероссийском детском центре "Океан".

Во время открытого урока, посвященного истории, президент назвал войну Петра I против Швеции Семилетней. Один из учащихся обратил внимание на неточность и решил поправить главу государства, отметив, что война называлась не Семилетней, а Северной.

После этого директор школы Юлия Рябцева заявила, что ученик решил поправить главу государства из наглости. Она отметила, что он занимает активную гражданскую позицию в школе. Но, по ее словам, в данной ситуации мальчику следовало бы показать скромность, "чтобы не поправлять в том числе Владимира Владимировича".

Глава государства позже заявил, что ситуация с поправившим его школьником, нисколько его не задела, а, напротив, порадовала. Путин отметил, что это свидетельствует о том, что молодые ребята хорошо знают историю отечества.