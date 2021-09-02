В РДШ допустили, что оговорка Путина о Семилетней войне была неслучайной

Фото: kremlin.ru
Оговорка Владимира Путина о Семилетней войне, которую он допустил во время встречи со школьниками во Владивостоке, могла быть сделана президентом намеренно, чтобы проверить знания учеников. Таким предположением в беседе с РИА Новости поделилась председатель регионального отделения Российского движения школьников (РДШ) в Коми Ольга Медведева.
"Любой урок предполагает общение учителя с учениками. Тема истории страны – тем более тема для живого разговора. Мальчик показал свои знания. Отлично! Честно говоря, я не исключаю возможность, что оговорка Владимира Владимировича неслучайна. Это такой педагогический прием для проверки знаний участников урока", – сказала она и добавила, что данная ситуация подтвердила высокий уровень знания российскими школьниками истории своей страны.
Медведева также рассказала, что мальчик, который поправил Путина, является активным, ответственным и умным учеником, он участвует в различных региональных и федеральных конкурсах. До встречи с президентом он участвовал в "Классной встрече" с главой Республики Коми Владимиром Уйбой, которому также задал вопрос.
1 сентября Владимир Путин прибыл во Владивосток для встречи со школьниками и участия в VI Восточном экономическом форуме. Президент пообщался с победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта во Всероссийском детском центре "Океан".
В ходе открытого урока, посвященного истории, президент назвал войну Петра I против Швеции Семилетней. Один из учащихся обратил внимание на неточность и решил поправить главу государства, отметив, что война называлась не Семилетней, а Северной.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: