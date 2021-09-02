В РДШ допустили, что оговорка Путина о Семилетней войне была неслучайной

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Оговорка Владимира Путина о Семилетней войне, которую он допустил во время встречи со школьниками во Владивостоке, могла быть сделана президентом намеренно, чтобы проверить знания учеников. Таким предположением в беседе с РИА Новости поделилась председатель регионального отделения Российского движения школьников (РДШ) в Коми Ольга Медведева.

"Любой урок предполагает общение учителя с учениками. Тема истории страны – тем более тема для живого разговора. Мальчик показал свои знания. Отлично! Честно говоря, я не исключаю возможность, что оговорка Владимира Владимировича неслучайна. Это такой педагогический прием для проверки знаний участников урока", – сказала она и добавила, что данная ситуация подтвердила высокий уровень знания российскими школьниками истории своей страны.

Медведева также рассказала, что мальчик, который поправил Путина, является активным, ответственным и умным учеником, он участвует в различных региональных и федеральных конкурсах. До встречи с президентом он участвовал в "Классной встрече" с главой Республики Коми Владимиром Уйбой, которому также задал вопрос.

1 сентября Владимир Путин прибыл во Владивосток для встречи со школьниками и участия в VI Восточном экономическом форуме. Президент пообщался с победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта во Всероссийском детском центре "Океан".

В ходе открытого урока, посвященного истории, президент назвал войну Петра I против Швеции Семилетней. Один из учащихся обратил внимание на неточность и решил поправить главу государства, отметив, что война называлась не Семилетней, а Северной.

