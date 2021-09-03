Путин прокомментировал ситуацию с поправившим его школьником

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин заявил, что ситуация со школьником, который поправил его во время беседы об истории, нисколько его не задела, а, напротив, порадовала. Об этом сообщает РИА Новости.
"Я даже не обратил на это внимание. Почему это меня должно задеть? Это меня может только порадовать: молодые ребята хорошо знают историю отечества", – сказал президент.
1 сентября Владимир Путин провел открытый урок, посвященный истории, во Всероссийском детском центре "Океан" во Владивостоке. В ходе беседы со школьниками президент назвал войну Петра I против Швеции Семилетней. Один из учащихся обратил внимание на неточность и решил поправить главу государства, отметив, что война называлась не Семилетней, а Северной.
Позднее директор школы Юлия Рябцева заявила, что ученик решил поправить главу государства из наглости. Она отметила, что он занимает активную гражданскую позицию в школе. Но, по ее словам, в данной ситуации мальчику следовало бы показать скромность, "чтобы не поправлять в том числе Владимира Владимировича".
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