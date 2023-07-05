Песков заявил, что ведутся следственные действия после нападения на Милашину и Немова

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Следственному комитету РФ были даны поручения по ситуации с журналисткой Еленой Милашиной и адвокатом Александром Немовым, на которых в Грозном напали неизвестные. Об этом сообщает "Газета.ру".

Представитель Кремля прокомментировал отсутствие уголовного дела в связи со случившимся, отметив, что реакция на ситуацию уже была озвучена.

Песков призвал ждать дальнейшего развития событий. По его словам, необходимые следственные действия по факту нападения уже ведутся.

Эксперт по Ближнему Востоку и Кавказу, политолог Станислав Тарасов считает, что нападение на журналистку "Новой газеты" в Чечне является провокацией, передает радио КП. По его мнению, чеченские власти были абсолютно не заинтересованы в таком развитии событий.

"В последнее время активизируются силы пятой колонны. Нападение на представителей либерального СМИ призвано вызвать реакцию не только в России, но и на Западе – создать негативный имидж Чечни", – заявил Тарасов.

На Милашину и Немова напали 4 июля в момент, когда они ехали в такси по Грозному. Туда они прибыли на оглашение приговора жене бывшего судьи Верховного суда Чечни Зареме Мусаевой. Позже стало известно, что женщину осудили на пять с половиной лет колонии по делу о мошенничестве и нападении на сотрудника полиции.

Журналистка, описывая нападение, сообщила, что сначала злоумышленники вызволили из машины таксиста, а Немова затащили в овраг и начали избивать. Милашину облили зеленкой и обрили.

Спустя несколько часов после госпитализации в Минздраве Северной Осетии заявили, что состояние пострадавших оценивается как средне-тяжелое. При этом угрозы для жизни Милашиной и Немова нет, добавили там. Сейчас Милашина и Немов находятся в Боткинской больнице в Москве.

Пострадавших в Чечне Милашину и Немова планируют доставить чартером в Москву