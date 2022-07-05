Путин присвоил наименование гвардейского 80-му танковому Краснознаменному полку

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин присвоил 80-му танковому Краснознаменному полку почетное наименование "гвардейский". Соответствующий указ президента России размещен на официальном портале правовой информации.

В документе отмечается, что полк был удостоен почетного наименования "за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов".

Ранее Путин наградил орденом Жукова 239-й гвардейский танковый полк. Награда была присвоена за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в ходе спецоперации на Украине.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.