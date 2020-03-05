Песков прокомментировал желание части молодежи жить за границей

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал данные соцопросов о желании части российской молодежи уехать за границу, сообщает "Газета.ру".

По словам представителя Кремля, воспринимать это нужно спокойно, поскольку в любой стране некоторые молодые люди хотят куда-то уехать, а некоторые – не хотят.

Также он подчеркнул, что люди едут туда, где лучше в какой-то определенный момент работать по профилю. "Но потом наступает момент, что более выгодно человеку вернуться в Россию", – заметил Песков.

Ранее Владимир Путин ответил на вопрос журналистов об оттоке молодежи за границу. Президент подчеркнул, что даже если российские специалисты находят себя на мировом рынке труда, это означает, что в России "хорошая высшая школа". Российский лидер согласился, что государство должно много работать, чтобы у людей было желание реализовываться в своей стране. Также он заметил, что хороших специалистов, которые не хотят уезжать из России, становится все больше.

Финансовый университет при правительстве России проанализировал миграционные потоки молодых жителей крупных и средних городов. Исследование показало, что молодые люди готовы переезжать в Москву, Санкт-Петербург и другие места, где можно найти высокооплачиваемую работу.

Специалисты утверждают, что группа населения от 18 до 30 лет наиболее чувствительна к возможностям для профессионального и личностного развития, а также к повышению качества собственной жизни. Оказалось также, что больше всего молодежи, готовой переехать из родного города в поисках лучшей жизни, в Тольятти, Омске, Барнауле, Челябинске и Волгограде. В то же время не особо стремится к переезду молодежь из Москвы, Севастополя, Грозного, Краснодара, Симферополя.