Новый тренд. Почему молодежь меняет квартиру каждые три дня

В Москве появился новый тренд: молодежь отказывается долго жить на одном месте и меняет квартиру каждые три дня. Одна из любительниц постоянных переездов рассказала телеканалу Москва 24, что живет так уже почти полгода.

Антонина Федорова признается, что успела привыкнуть к "кочевому" образу жизни – она постоянно меняет города и страны, заводит новые знакомства. Только прилетев из Казани, девушка идет в гости к своей подруге, а уже завтра улетает в Грецию. "Очень часто я выбираю место прямо день в день − заранее все не планирую", − рассказала Антонина. "Понимаю, что у меня вечеринка заканчивается в этом районе, значит, в этом районе мне надо найти жилье", − привела пример девушка.

Путешествует Антонина с маленькой дамской сумочкой, в которой умывальные принадлежности, косметика, кошелек, российский и заграничный паспорта. Уезжая на два дня, также берет с собой какую-нибудь немнущуюся одежду, рассказывает девушка.

Антонина уверяет, что сейчас любой бизнес можно вести по телефону. Сама она именно так и поступает: все московские вопросы решает из Лиссабона или Рио-де-Жанейро. "Иногда я тур-менеджер. В Португалию летела, например, как тур-менеджер волейбольной команды", − рассказала девушка.

Переночевав у подруги, Антонина буквально на полчаса заехала в свою двухкомнатную квартиру рядом со станцией метро "Сокол". Там просторная кухня, ремонт был сделан четыре года назад, однако девушка говорит, что жить в одном и том же месте ей скучно. "Самое важное − ощущение времени. Когда переезжаешь, время растягивается", − объяснила она, добавив, что для нее важна постоянная смена обстановки, людей, климата.

С небольшим рюкзаком и сумочкой девушка отправляется в Грецию, где уже забронировала четыре отеля. Потом она вернется в Москву, но где будет жить, по ее словам, пока не знает.