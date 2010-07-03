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03:04

Стали известны самые популярные у российских туристов приметы

туризм общество

03:04

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Фото: depositphotos/Nomadsoul1

Названы самые популярные приметы среди российских путешественников. В опросе на данную тему приняли участие 1,5 тысячи человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Самой распространенной приметой у туристов из России стала та, когда они перед долгой поездкой стараются "присесть на дорожку". Подобные действия совершают 52 процента опрошенных.

20 процентов заявили, что стараются ничего не зашивать перед отправлением в путь. 9 процентов респондентов избегают встречи с женщиной с пустыми ведрами или пакетами.

Еще 7 процентов опрошенных заявили, что при отъезде стараются не смотреть назад.

Ранее были названы самые популярные зарубежные туристические направления у россиян. Грузия в тройку лидеров не попала.

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туризм общество

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