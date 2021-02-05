В Кремле назвали неприемлемыми "нотки ультимативности" в заявлениях Байдена о России

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что "нотки ультимативности" в высказываниях президента США Джо Байдена о России неприемлемы.

"Нотки какой-то ультимативности вообще неприемлемы для нас, мы уже сказали, что мы не будем внимать такого рода заявлениям каким-то менторским заявлениям, не собираемся", – сказал Песков, передает "Газета.ру".

Кроме того, пресс-секретарь президента назвал риторику Байдена по отношению к России агрессивной и неконструктивной.

Ранее Байден в ходе выступления в Госдепартаменте заявил, что заставит Россию платить за свои действия. Кроме того, президент США отметил, что будет защищать жизненные интересы американского народа.

Путин и Байден провели первый телефонный разговор 26 января. Президент России поздравил Байдена с началом работы на своем посту.

В ходе разговора политики выразили удовлетворение достижением договоренности по продлению ДСНВ. Также они обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом, выход американской стороны из Договора по открытому небу, сообщения о кибератаках и приписываемом Москве вмешательстве в президентские выборы 2020 года.