Песков: в настоящее время планов встречи Путина с Трампом и Шольцем нет

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Утверждения о том, что сейчас готовятся встречи Владимира Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем и избранным президентом США Дональдом Трампом, не соответствуют действительности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее с заявлением о подготовке такой встречи выступил депутат немецкого парламента Родерих Кизеветтер. По его словам, Шольц может посетить Россию до 23 февраля. При этом встреча российского лидера с Трампом может состояться уже в марте 2025 года, говорил он.

"В настоящий момент таких планов нет", – отметил Песков.

В свою очередь, Шольц также опроверг эту информацию. Немецкий канцлер указал, что его возмущение слухами является оправданным, поскольку проведение подобной встречи вообще не рассматривалось. Шольц добавил, что телефонный разговор с российским лидером пройдет лишь тогда, когда будет уверенность, что от этого будет "хоть какая-то польза".

СМИ неоднократно допускали, что Шольц может встретиться с Путиным, но эта информация официально опровергалась Берлином. Сам канцлер ФРГ считает, что мог бы провести еще один телефонный разговор с Путиным, однако он призвал не быть "наивными или питать иллюзии".

