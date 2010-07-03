Правительство работает над повышением доходов населения – Песков

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Правительство работает над повышением доходов населения, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал доклад Высшей школы экономики о том, что средний класс России продолжает терять доходы. В нем говорилось, что, чтобы "выпасть" из среднего класса, достаточно завести ребенка.
Представитель Кремля признал, что это известная проблема. "Многие из этих явлений некоторое время назад были приняты во внимание, и существует целый набор мер, который сейчас имплементируется и реализуется правительством для повышения доходов населения, для избавления от бедности", – цитирует его ТАСС.
Песков подчеркнул, что власти внимательно относятся к подобным исследованиям. "Безусловно, наши соответствующие ведомства, министерства будут учитывать подобные точки зрения в своей работе", – отметил он.
Согласно "Стратегии-2020", средний класс в России должен был достичь 50%, а составляет только 7%. Однако, по мнению пресс-секретаря главы государства, оценивать работу президента и правительства лишь по одному критерию неверно.
"По объективным и иным сложностям, безусловно, какие-то параметры в полной мере иногда не выполняются – это очевидно", – продолжил он.
В сентябре глава Минэкономразвития Максим Орешкин пообещал россиянам увеличение реальных зарплат до конца года благодаря резкому снижению инфляции. По прогнозам министерства, рост составит более 1%. Орешкин напомнил, что в планы ведомства заложен устойчивый рост темпов не ниже 2% в год.
Завлабораторией количественных методов исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова Елена Егорова рассказала, что с 2000 года разница в доходах между высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми сотрудниками в стране сократилась с 34 до 13 раз. На государственных и муниципальных предприятиях разрыв составляет 10,4 раза, а в негосударственном секторе зарплаты отличаются в 13,9 раза.
Эксперт объяснила, что тенденция по сокращению разрыва наблюдается благодаря фиксации уменьшения численности сотрудников, получающих зарплату ниже прожиточного минимума. По ее словам, сейчас таких сотрудников в России не более трех процентов. Кроме того, рост промышленного производства обеспечил дополнительные рабочие места.
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