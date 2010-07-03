Орешкин пообещал россиянам рост доходов до конца года

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин пообещал россиянам увеличение реальных зарплат до конца года благодаря резкому снижению инфляции. Такое заявление министр сделал в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
"У нас сейчас резко снижается инфляция, поэтому этот компонент уменьшается, плюс, как эффект, реальные зарплаты серьезно поднимаются", – пояснил Орешкин. В результате, по словам главы ведомства, доходы россиян "начнут расти в годовом выражении уже во втором полугодии этого года".
Согласно прогнозам Минэкономразвития, до конца 2019 года рост реальных доходов составит более 1%. Орешкин подчернул. что в планы министерства заложен "устойчивый рост темпов не ниже 2% в год".
Как свидетельствуют данные Росстата, в прошлом году реальные денежные доходы россиян снизились на 8,3% по сравнению с 2013 годом. Вместе с тем их общие номинальные доходы составили 58,163 триллиона рублей, то есть оказались на 30,5% выше, чем за пять лет до этого.
Ранее Максим Орешкин предупредил о "взрыве" проблемы закредитованности населения в 2021 году. По оценкам Минэкономразвития, "дотянуть" до 2022 года не получится. В связи с этим министр призвал "не увеличивать проблему в размере" и "не отодвигать ее". В то же время Орешкин считает, что уровень закредитованности россиян не является "пузырем" для устойчивости финансовой системы страны.
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