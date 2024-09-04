Песков рассказал, что Шойгу не посетил Туву вместе с Путиным из-за других обязанностей

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Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу не вошел в состав делегации Владимира Путина в Туву из-за занятости в другой сфере работы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Сейчас это рабочая поездка, и сфера занятий у Шойгу сейчас другая, он на другой должности", – пояснил Песков.

Президент России посетил Туву 2 сентября. Он провел открытый урок для учеников школы № 20, где ответил на интересующие детей вопросы. Так, Путин рассказал, что многие на Западе поддерживают и РФ, и стремление российской стороны в укреплении традиционных ценностей, несмотря на действия западных властей.

Также российский лидер встретился с руководителем республики Владиславом Ховалыгом, посетил Кызыльское президентское кадетское училище и буддистской монастырь.