Путин провел открытый урок "Разговоры о важном" со школьниками в Кызыле

Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

Владимир Путин в День знаний провел открытый урок "Разговоры о важном" для учеников кызылской школы № 20 имени героев Отечества, построенной в 2019 году в рамках федерального проекта "Современная школа". Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Также президент осмотрел классы данной школы и спортзал. Глава государства успел ответить на интересующие детей вопросы. Например, он рассказал, что многие на Западе поддерживают и Россию, и стремление российской стороны в укреплении традиционных ценностей, несмотря на действия западных властей.

При этом российский лидер выразил обеспокоенность популярностью у молодого поколения электронных сигарет. Таким образом он отреагировал на предложение одной из участниц урока поднять налоги на вейпы и направить вырученные средства на строительство спортивных зон.

Кроме того, Путин встретился с главой региона Владиславом Ховалыгом, он проводит совещание по развитию Тувы. Также глава РФ может посетить Кызыльское президентское кадетское училище и буддистский монастырь "Тубтен Шедруб Линг".

