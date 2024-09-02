Путин прибыл в столицу Тувы Кызыл

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Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в столицу республики Тува Кызыл. Российский президент впервые посещает этот регион за последние десять лет. Об этом сообщает ТАСС.

Планируется, что в понедельник, 2 сентября, Путин осмотрит школу № 20 имени Героев Отечества. Там глава государства проведет открытый урок "Разговор о важном".

Кроме того, президент РФ встретится с главой региона Владиславом Ховалыгом и проведет совещание по развитию Тувы. Также Путин может посетить Кызыльское президентское кадетское училище и буддистский монастырь "Тубтен Шедруб Линг".

В августе глава государства совершил рабочую поездку в Чечню. Сначала он посетил могилу первого президента республики, героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Президент России возложил цветы и почтил память первого президента республики.

После этого глава государства пообщался с добровольцами, которые проходят подготовку в Российском университете спецназа (РУС) в Гудермесе, и осмотрел новую мечеть имени пророка Исы. Кадыров и муфтий региона Салах Нежиев вручили президенту знак и удостоверение почетного гражданина Чечни.