РИА Новости: видео с Путиным и Кораном стало популярным в соцсетях

Фото: телеграм-канал Kadyrov_95

Видео с Владимиром Путиным и Кораном, которое опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров по итогам визита президента в регион, стало популярным в соцсетях Турции, Сирии, Египта и многих других государств. Об этом пишет РИА Новости.

На распространяемом видео из мечети пророка Исы в Грозном Путин с почтением целует Коран. Этот ролик затем транслировался на ведущих телеканалах Турции, Туниса, ОАЭ, Египта, а в турецком сегменте социальной сети X видео находится на вкладке "Популярное".

Турецкие пользователи YouTube оставляют под видео комментарии с восхищениями от поступка российского президента.

Помимо этого, ролик стал вирусным и в соцсетях стран СНГ, в том числе в Кыргызстане, Азербайджане и Казахстане.

Путин прибыл в Чечню вечером 20 августа. Свою рабочую поездку в регион он начал с посещения могилы первого президента республики, героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Президент России возложил цветы и почтил память первого президента республики.

Помимо этого, глава государства пообщался с добровольцами, которые проходят подготовку в Российском университете спецназа (РУС) в Гудермесе, и осмотрел новую мечеть имени пророка Исы. Кадыров и муфтий региона Салах Нежиев вручили президенту знак и удостоверение почетного гражданина Чечни.