В Кремле негативно оценили высказывание Нуланд об утечке документа США по безопасности

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно оценивают высказывание американского замгоссекретаря Виктории Нуланд об утечке ответа США на гарантии безопасности. Об этом сообщает "Газета.ру".
Ранее Нуланд заявила, что в Вашингтоне уверены, что утечку в СМИ ответа США на российские предложения по гарантиям безопасности организовала Москва.
"Относимся негативно (к заявлению. – Прим. ред.), не допускаем. К нашему сожалению, американские коллеги уверены в том, что в последствии оказывается неправдой", – сказал Песков.
В конце января Соединенные Штаты в письменном виде передали России свой ответ на предложения по гарантиям безопасности, которые обсуждались на переговорах в Женеве 10 января. Позже в Вашингтоне попросили Москву данные документы не обнародовать.
2 февраля испанская газета El Pais неизвестным образом заполучила и опубликовала тексты соответствующих ответов США и НАТО. В них Запад призывает Россию вернуться к соблюдению ДОВСЕ, в том числе к предоставлению информации о численности и размещении своих сил, а также обсудить контроль над вооружениями в обмен на вывод миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.
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